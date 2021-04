Corruzione e rifiuti, sull'emendamento concerie Giani pensa al dietrofront (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente ha dato mandato all'avvocatura regionale di verificare il profilo di legittimità del testo. Se gli uffici riscontrassero irregolarità, chiederà di farlo abrogare per evitare di “logorare” la maggioranza Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente ha dato mandato all'avvocatura regionale di verificare il profilo di legittimità del testo. Se gli uffici riscontrassero irregolarità, chiederà di farlo abrogare per evitare di “logorare” la maggioranza

Advertising

LegaSalvini : FOSSE SUCCESSO IN UNA REGIONE A GUIDA LEGA AVREBBERO GIÀ CHIAMATO I CASCHI BLU DELL'ONU - borghi_claudio : Dato che io comunque, al contrario di altri, sono garantista davvero metto bene in chiaro che per me Pieroni (accus… - fseviareggio : RT @s_tamburini: Corruzione e rifiuti, sull'emendamento concerie Giani pensa al dietrofront - s_tamburini : Corruzione e rifiuti, sull'emendamento concerie Giani pensa al dietrofront - medicojunghiano : RT @petergomezblog: Blitz contro ‘ndrangheta in Toscana: 23 arresti. “Rifiuti tossici concerie sotto strada regionale”. Indagato per corruz… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione rifiuti La Sanità infiltrata dalle mafie ...nei confronti delle aziende sanitarie e favorisce le infiltrazioni mafiose e la corruzione. Oltre ...occupato quasi totalmente i servizi esternalizzati che vanno dalla raccolta e smaltimenti rifiuti ...

SOTTO COPERTURA 2/ Anticipazioni e diretta 24 aprile: Salvo scopre che Laura è malata ...cerca di aiutare un'associazione di genitori di bambini malati di cancro legati proprio ai rifiuti ... il boss prova a trovare nuove prove di collusione contro Romano pensando alla corruzione nei ...

Corruzione e rifiuti, sull'emendamento concerie Giani pensa al dietrofront Il Tirreno Corruzione e rifiuti, sull'emendamento concerie Giani pensa al dietrofront Gli uffici legali hanno appena iniziato a lavorarci. Ma se, come già pare dalle prime analisi, l’emendamento approvato a maggio 2020 in una seduta del Consiglio regionale appena entrata nel mirino del ...

Gli indagati fanno ricorso contro i sequestri Domani scadono i termini per impugnare il provvedimento che blocca 20 milioni sui conti di società, manager e imprenditori ...

...nei confronti delle aziende sanitarie e favorisce le infiltrazioni mafiose e la. Oltre ...occupato quasi totalmente i servizi esternalizzati che vanno dalla raccolta e smaltimenti......cerca di aiutare un'associazione di genitori di bambini malati di cancro legati proprio ai... il boss prova a trovare nuove prove di collusione contro Romano pensando allanei ...Gli uffici legali hanno appena iniziato a lavorarci. Ma se, come già pare dalle prime analisi, l’emendamento approvato a maggio 2020 in una seduta del Consiglio regionale appena entrata nel mirino del ...Domani scadono i termini per impugnare il provvedimento che blocca 20 milioni sui conti di società, manager e imprenditori ...