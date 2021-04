Casaleggio non vuole dare gli iscritti di Rousseau a Conte "per motivi di privacy" (Di lunedì 26 aprile 2021) "Ma lui chi è per chiedermi i dati degli iscritti a Rousseau?". Davide Casaleggio non ha ancora commentato ufficialmente il post di sabato scorso di Giuseppe Conte, ma ai dirigenti di Rousseau che lo hanno interpellato per sapere il da farsi ha risposto così: "Lui chi è?". Lui, nel senso Conte, non è infatti il capo politico del M5s, ma tecnicamente non è nemmeno un iscritto. Adesso, dalle parti di Rousseau agitano la privacy: i dati personali non possiamo darli al primo che passa. E Conte, statuto alla mano, lo è. E' tutto un gioco degli equivoci, questa storia dei grillini. Perché anche l'ex premier, come nel migliore dei triangoli, sabato ha detto in un certo senso a Casaleggio "e tu chi sei?". Ovvero: ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 aprile 2021) "Ma lui chi è per chiedermi i dati degli?". Davidenon ha ancora commentato ufficialmente il post di sabato scorso di Giuseppe, ma ai dirigenti diche lo hanno interpellato per sapere il da farsi ha risposto così: "Lui chi è?". Lui, nel senso, non è infatti il capo politico del M5s, ma tecnicamente non è nemmeno un iscritto. Adesso, dalle parti diagitano la: i dati personali non possiamo darli al primo che passa. E, statuto alla mano, lo è. E' tutto un gioco degli equivoci, questa storia dei grillini. Perché anche l'ex premier, come nel migliore dei triangoli, sabato ha detto in un certo senso a"e tu chi sei?". Ovvero: ...

