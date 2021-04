Advertising

sandro_cuomo : RT @Adnkronos: In #Belgio spot per promuovere corsi di italiano con riferimenti alla 'ndrangheta: è polemica. - Adnkronos : In #Belgio spot per promuovere corsi di italiano con riferimenti alla 'ndrangheta: è polemica. - fisco24_info : Belgio, spot corsi italiano con riferimenti a 'Ndrangheta: polemica: La campagna pubblicitaria commissionata da un'… - italiaserait : Belgio, spot corsi italiano con riferimenti a ‘Ndrangheta: polemica - liberenotizie : Belgio, spot corsi italiano con riferimenti a 'Ndrangheta: polemica. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio spot

Adnkronos

Sta scatenando polemiche una campagna pubblicitaria commissionata dall'Università di Lovanio (Leuven), in, per promuovere corsi di lingua italiana. "Così non ordinerai più una 'ndrangheta per dolce", è lo slogan riportato sui manifesti che campeggiano in queste ore per le strade di Bruxelles e ...Beppe è anche vocalist di numerosipubblicitari e collabora con Mediaset sia per show ... Ha suonato nei più importanti festival internazionali di arpa in Italia, Svizzera, Francia,, Spagna, ...Sta scatenando polemiche una campagna pubblicitaria commissionata dall'Università di Lovanio (Leuven), in Belgio, per promuovere corsi di lingua italiana. "Così non ordinerai più una 'ndrangheta per d ...Polemiche per la pubblicità dell'Università di Lovanio, ideata per promuovere i suoi corsi di lingua: "Perché accostare per forza l'Italia alla criminalità organizzata?". Appello degli expat all'Ambas ...