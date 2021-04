Selena Gomez a Draghi, insieme per sconfiggere pandemia (Di domenica 25 aprile 2021) ''Vuoi contribuire a far terminare la pandemia una volta per tutte? Aiutami a chiedere ai leader come il primo ministro italiano Mario Draghi, di donare le dosi extra del vaccino contro il Covid 19 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 aprile 2021) ''Vuoi contribuire a far terminare launa volta per tutte? Aiutami a chiedere ai leader come il primo ministro italiano Mario, di donare le dosi extra del vaccino contro il Covid 19 ...

Advertising

edo_ardo_ : RT @ironmanolan: Selena Gomez: “Mario Draghi puoi donarci i tuoi vaccini extra ?” Il vecchietto di ottantaquattro anni in attesa della sua… - Mariagr79967445 : RT @Fabiodgp: RIPETO: Selena Gomez ha scritto al Premier Mario Draghi perché quest'ultimo aveva già espresso il suo consenso per l'evento V… - ele12345678999 : RT @ironmanolan: Selena Gomez: “Mario Draghi puoi donarci i tuoi vaccini extra ?” Il vecchietto di ottantaquattro anni in attesa della sua… - elexvz : RT @numenor_x: *Italiani triggerati per la richiesta da parte di Selena Gomez di dosi extra del vaccino destinati ai paesi poveri come Indi… - Iovemyidols : RT @FutureNYorker: Vorrei solo dire che commentare con parole ironiche è un conto, ma insultare è un'altra. Selena Gomez ha solo chiesto, n… -