Recovery Plan, riduzione del numero degli alunni per classi e dimensionamento della rete scolastica: attuazione entro il 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Il Recovery Plan, approvato sabato sera, dal Consiglio dei Ministri, prevede per la missione Istruzione e ricerca 31,9 miliardi (il 17% delle risorse totali), mentre all’inclusione e alla coesione andranno 19,1 miliardi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) Il, approvato sabato sera, dal Consiglio dei Ministri, prevede per la missione Istruzione e ricerca 31,9 miliardi (il 17% delle risorse totali), mentre all’inclusione e alla coesione andranno 19,1 miliardi. L'articolo .

Advertising

marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - fattoquotidiano : “La laurea sarà valida come esame di Stato per essere abilitati”: la riforma annunciata dall’ultima bozza del Recov… - Marina24348084 : @EnricoLetta @Mezzorainpiu On.Letta, come si concilierebbe l'attenzione per i giovani, che secondo voi impregnerà i… - orizzontescuola : Recovery Plan, ridurre divario Nord-Sud nelle scuole secondarie: ecco come -