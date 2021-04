PALERMO-CAVESE, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di domenica 25 aprile 2021) Il PALERMO cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro la CAVESE.Alle ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo FILIPPI torneranno, dunque, in campo dopo il pareggio di Bari. Una trasferta che ha lasciato in dote un solo punto ed un'infinità di rimpianti. Un verdetto amaro per la compagine rosanero, in vantaggio fino al minuto 75 per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Roberto Floriano e Mario Alberto Santana.Ciò nonostante, alla luce della vittoria conquistata dal Foggia ai danni del Monopoli, il PALERMO è matematicamente qualificato ai playoff. E adesso dovrà cercare di ottenere sei punti nelle ultime due gare per provare a scalare la classifica.Al cospetto della squadra ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Ilcerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro la.Alle ore 17.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomotorneranno, dunque, in campo dopo il pareggio di Bari. Una trasferta che ha lasciato in dote un solo punto ed un'infinità di rimpianti. Un verdetto amaro per la compagine rosanero, in vantaggio fino al minuto 75 per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Roberto Floriano e Mario Alberto Santana.Ciò nonostante, alla luce della vittoria conquistata dal Foggia ai danni del Monopoli, ilè matematicamente qualificato ai playoff. E adesso dovrà cercare di ottenere sei punti nelle ultime due gare per provare a scalare la classifica.Al cospetto della squadra ...

