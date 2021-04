Letta, lite con Salvini sul coprifuoco: «Riaperture? Se sbagliamo salta l'estate» (Di domenica 25 aprile 2021) Sul coprifuoco è lite tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader della Lega Matteo Salvini: «Voglio che il governo vada avanti due anni, ma suggerisco sommessamente... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 aprile 2021) Sultra il segretario del Pd Enricoe il leader della Lega Matteo: «Voglio che il governo vada avanti due anni, ma suggerisco sommessamente...

Advertising

repubblica : ?? Lite nella maggioranza sul coprifuoco. Letta: 'Se la Lega non vota in cdm e non vuole stare nel governo, esca' - ItalyITC : Scheda sim illiad non letta da samsung s10 lite - Max_Deidda : RT @repubblica: ?? Lite nella maggioranza sul coprifuoco. Letta: 'Se la Lega non vota in cdm e non vuole stare nel governo, esca' https://t.… - alinatede : RT @repubblica: ?? Lite nella maggioranza sul coprifuoco. Letta: 'Se la Lega non vota in cdm e non vuole stare nel governo, esca' https://t.… - Dennis16622299 : RT @repubblica: ?? Lite nella maggioranza sul coprifuoco. Letta: 'Se la Lega non vota in cdm e non vuole stare nel governo, esca' https://t.… -