Le Frecce Tricolori passano sopra Via del Corso gremita di persone

(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 aprile 2021 Lehanno sorvolato Roma per il 76esimo anniversario della Liberazione d'Italia. La loro presenza però non è passata inosservata, molte, complice anche il ...

Roma, 25 aprile 2021 Lehanno sorvolato Roma per il 76esimo anniversario della Liberazione d'Italia. La loro presenza però non è passata inosservata, molte persone, complice anche il bel tempo, sono scese in ...A concludere la celebrazione di questa mattina il passaggio delle. Il discorso del Presidente della Repubblica 'Questa giornata, per gli italiani, rappresenta la festa civile della ...Il 17 aprile 2004, il Municipio X di Roma, nel cui territorio ricade il Quadraro, è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile. Mattarella ha deposto una corona di allo ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e ...