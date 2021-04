Kilimangiaro Rai 3 | ospiti ultima puntata 25 aprile 2021

(Di domenica 25 aprile 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Raitre, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella ventisettesima eddel 25, ospite Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre ai “resident talent” del, il geologo Mario Tozzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’alpinista Hervé Barmasse e l’astrofisico Luca Perri., streaming E’ possibile vederein streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida ...

Advertising

CorriereUmbria : Kilimangiaro, oggi 25 aprile ultima puntata su Rai 3: gli ospiti di Camila Raznovich #Kilimangiaro #Rai3… - gius_antonelli : RT @gius_antonelli: Oggi al @kilimangiaro con @camilaraznovich per l'ultima puntata della stagione! - gius_antonelli : Oggi al @kilimangiaro con @camilaraznovich per l'ultima puntata della stagione! - PATRIZIA953 : RT @marcodimaio: Al #Kilimangiaro, uno dei programmi migliori della #Rai condotto dalla bravissima @camilaraznovich, servizi su #Norvegia e… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @marcodimaio: Al #Kilimangiaro, uno dei programmi migliori della #Rai condotto dalla bravissima @camilaraznovich, servizi su #Norvegia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Kilimangiaro Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

... Daniele Sepe, Antonello Paliotti e in produzioni televisive e radiofoniche come Alle Falde del, Un Posto al Sole, Uno Mattina, La porta dei Sogni, Italia's Got Talent ,Educational, ...L'araba fenice della Daunia arriva ottava nella classifica dei borghi più belli d'Italia scelti nel programma di3 "" di Annalisa Laselva - Montaggio di Paolo GalanteUltima puntata della stagione oggi , domenica 25 aprile , per Kilimangiaro , in onda a partire dalle 16.30 su Rai 3 . Come sempre, Camila ...Ultimo appuntamento della stagione per Kilimangiaro, in onda domenica 25 aprile alle 16.30 su Rai3. Camila Raznovich racconterà il mondo attraverso la lente del viaggio, con il contributo dei tanti os ...