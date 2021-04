Gilles Rocca sbrocca in diretta | “Sono un pezzo di m***a” Poi abbaia a una donna VIDEO

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tommaso e il suo debole per Gilles Rocca ?? .@tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - Novanews242 : RT @Novanews242: Isola dei Famosi, Gilles Rocca abbaia e ringhia contro le nuove naufragh... - 84Tex : RT @goddessrafferty: il modo in cui gilles rocca riesce a rappresentare tutti i tratti della tossica mascolinità #isola - HarmonyHalliwel : RT @PUPETTO8: Gilles rocca mi ricorda un bullo che avevo alle elementari. Un giorno, stanca dei suoi soprusi, gli tirai un calcio negli zeb… - PUPETTO8 : Gilles rocca mi ricorda un bullo che avevo alle elementari. Un giorno, stanca dei suoi soprusi, gli tirai un calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

Altro personaggio controverso dell'edizione 2021 è indubbiamentesu cui l'opinionista si è detta altrettanto critica: 'È un leader. Vedremo cosa combinerà, s'è riappacificato con tutti. ...Badate bene, non facciamo soltanto riferimento allo scambio di opinioni trae Rosaria Cannavò, la new entry, ma anche a quello verificatosi a telecamere spente. Come mostrato da questo ...In attesa dell’ipotetico arrivo di Ignazio Moser, la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021 annaspa negli ascolti: record ...La puntata dell'Isola Dei Famosi andata in onda Giovedì 22 Aprile è stata molto movimentata. A distanza di un mese sono arrivati sull'Isola 4 nuovi ...