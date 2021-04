Covid: Zaia, 'focolai nelle scuole ma bisognava aprire, ragazzi state attenti' (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Veneto Luca Zaia invita ad "evitare ogni assembramento" alla vigilia del ritorno in zona gialla. "È un appello che rivolgo a tutti i veneti che fino ad oggi hanno dato prova di serietà e senso civico, ma che indirizzo particolarmente a tutti i ragazzi, che sono coinvolti su più fronti, in primis quello scolastico. Così come è innegabile che esistano focolai nelle classi e negli istituti, altrettanto vero è che le scuole, prima o poi, avrebbero dovuto aprire", spiega in una lettera inviata ai veneti. "Proprio ai ragazzi chiedo la massima attenzione affinché vigilino su tutte le forme di aggregazione all'aperto, chiedo loro di tenere sempre la mascherina correttamente indossata, perché se - a oggi - pare che questo virus ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Veneto Lucainvita ad "evitare ogni assembramento" alla vigilia del ritorno in zona gialla. "È un appello che rivolgo a tutti i veneti che fino ad oggi hanno dato prova di serietà e senso civico, ma che indirizzo particolarmente a tutti i, che sono coinvolti su più fronti, in primis quello scolastico. Così come è innegabile che esistanoclassi e negli istituti, altrettanto vero è che le, prima o poi, avrebbero dovuto", spiega in una lettera inviata ai veneti. "Proprio aichiedo la massima attenzione affinché vigilino su tutte le forme di aggregazione all'aperto, chiedo loro di tenere sempre la mascherina correttamente indossata, perché se - a oggi - pare che questo virus ...

