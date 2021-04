Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno ancora insieme | “Abbiamo deciso di non rendere pubblico nulla”

(Di domenica 25 aprile 2021). Dopo le ultime notizie che volevano la coppia già divisa, arriva invece da parte dell’influencer un chiarimento che, però, ha voluto specificare ai suoi fan di voler tenere quanto più privata possibile la sua relazione. La coppia, infatti, stanca delle continue illazioni in merito all’andamento della loro storia, avrebbedi prendersi il tempo necessario per potersi concentrare sui i propri obiettivi lavorativi.spiega la situazione conNon è stato facile perparlare apertamente della sua storia con il calciatore della Roma, dopo che era circolata la notizia di una rottura ...

Dopo i diversi rumors sulla presunta rottura di Nicolò Zaniolo e, l' influencer rompe il silenzio e rivela come stanno veramente le cose.senza alcun dubbio la coppia dell'anno, quella formata dae Nicolò Zaniolo. Giovanissimi e seguitissimi, i due ragazzi hanno ufficializzato qualche mese fa la loro relazione. E, da quel momento, non hanno mai perso occasione di poter aggiornare ...Compreso il tatuaggio a forma di cuore fatto insieme. (Golssip) Chiara Nasti e Niccolò Zaniolo recentemente sono stati al centro della cronaca rosa per la loro storia d’amore. Leggi anche: Chiara ...Attraverso una serie di Instagram Stories, Chiara Nasti ha finalmente rotto il silenzio sulle voci della presunta crisi con Zaniolo.