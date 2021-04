ATP Monaco 2021 | Stefano Travaglia dà forfait Non ci saranno azzurri in tabellone

(Di domenica 25 aprile 2021)ed il sudcoreano Soonwoo Kwon nonal via deldi singolare maschile del torneo ATP 250 didi Baviera, che da poco ha visto concludersi le qualificazioni e che domani vedrà scattare il main draw. Non cidunque italiani in gara in Germania. Al posto dei due entrano indue lucky loser: lo slovacco Andrej Martin, che giocherà contro il tedesco Jan-Lennard Struff, ed il lituano Ricardas Berankis, che giocherà contro l’altro tedesco Maximilian Marterer. Non erano questi gli avversari dell’azzurro e del sudcoreano.infatti avrebbe dovuto fronteggiare lo statunitense Sebastian Korda, mentre Kwon avrebbe dovuto affrontare il finlandese Emil Ruusuvuori. Essendo però le loro rinunce arrivate ...

Stefano Travaglia non prenderà parte all'250 didi Baviera . La notizia del forfait è arrivata a tabellone già sorteggiato, perciò il suo posto verrà preso da un lucky loser. Non sono noti i motivi alla base della decisione del ...Stefano Travaglia sfida Sebastian Korda al primo turno dell'250 di. Il giocatore di Ascoli se la vede con il giovane americano, che non fa della terra rossa la sua superficie preferita. Le chance per 'Steto' ci sono di avanzare nel torneo tedesco, ...Stefano Travaglia ed il sudcoreano Soonwoo Kwon non saranno al via del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, che da poco ha visto concludersi le qualificazioni e che ...