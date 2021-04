“Alex Belli è sparito” | Barbara d’Urso preoccupata lancia l’allarme

Advertising

infoitcultura : Alex Belli 'è sparito'/ Barbara d'Urso 'non risponde al telefono, siamo preoccupati' - vincenzobellas1 : Ma in tutto questo, Alex Belli dov'è ? @domenicalive #domenicalive - StraNotizie : Alex Belli e Delia Duran spariti, Barbara d’Urso preoccupata: “Non rispondono più al telefono” - BITCHYFit : Alex Belli e Delia Duran spariti, Barbara d’Urso preoccupata: “Non rispondono più al telefono” - nottatacce : alex belli che scappa dall’italia per non andare da bdu #domenicalive -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Che fine ha fatto l'attore? Oggi sarebbe dovuto essere ospite del programma Domenica Live nello spazio dedicato ad Akash Kumar ed al giallo sul colore dei suoi occhi, ma non si è fatto vedere né sentire. Come mai? A ...sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica Live , ma alla fine in studio non si è presentato facendo allarmare la conduttrice., grande amico di Akash ..."Alex Belli è sparito". Lo annuncia Barbara d'Urso in occasione dell'ultima puntata di Domenica Live, in onda nel pomeriggio di oggi su Canale 5. Non è chiaro che fine abbia fatto il modello, chiamato ...Che fine ha fatto Alex Belli? A lanciare l’allarme Barbara d’Urso nel corso della puntata di Domenica Live in onda domenica 25 aprile 2021. L’attore, ex star di Centovetrine, era atteso negli studi Me ...