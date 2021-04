"San Matteo, l'avanguardia è qui" (Di sabato 24 aprile 2021) di Manuela Marziani "Potremo offrire ai pazienti possibilità che altrove non trovano". Andrea Filippi, direttore della radioterapia del San Matteo ha sintetizzato così le opportunità garantite dal ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) di Manuela Marziani "Potremo offrire ai pazienti possibilità che altrove non trovano". Andrea Filippi, direttore della radioterapia del Sanha sintetizzato così le opportunità garantite dal ...

Ultime Notizie dalla rete : San Matteo Civita Castellana: Rotary Club e Croce Rossa Donano tre defibrillatori ... in via Giovanni XXII e nel piazzale antistante la chiesa di Sassacci San Luigi Gonzaga. Il ... Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte il sindaco Luca Giampieri, il vicesindaco Matteo Massaini,...

"San Matteo, l'avanguardia è qui" di Manuela Marziani "Potremo offrire ai pazienti possibilità che altrove non trovano". Andrea Filippi, direttore della radioterapia del San Matteo ha sintetizzato così le opportunità garantite dal nuovo acceleratore lineare e della nuova Tac - Pet del Policlinico inaugurati ieri alla presenza del vice presidente e assessore al welfare ...

Civita Castellana: Rotary Club e Croce Rossa Donano tre defibrillatori ... in via Giovanni XXII e nel piazzale antistante la chiesa di Sassacci San Luigi Gonzaga. Il ... Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte il sindaco Luca Giampieri, il vicesindaco Matteo Massaini,...