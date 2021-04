Recovery, slitta il Cdm. I dubbi di Bruxelles, ma l'accordo sul superbonus c'è (Di sabato 24 aprile 2021) Si tratterebbe di aggiustare alcuni capitoli, contatti in corso con la Commissione Ue per sciogliere alcuni nodi legati alle riforme. Pressing dei partiti sulla proroga del superbonus. I dem chiedono ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) Si tratterebbe di aggiustare alcuni capitoli, contatti in corso con la Commissione Ue per sciogliere alcuni nodi legati alle riforme. Pressing dei partiti sulla proroga del. I dem chiedono ...

Advertising

petergomezblog : Recovery, verso l’intesa sulla proroga del Superbonus al 2023. Di Maio: “I fondi saranno stanziati in un prossimo p… - fattoquotidiano : Recovery plan, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Dal superbonus alla governan… - Avv_Mant : Ma come, quattro minchioni bloccano il #recoveyplan e nessuno del #pd sbraita? Ah no, scusate, i minchioni sono cin… - Marcell78225090 : RT @petergomezblog: Recovery, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Conte: “La proroga del superbonus al… - rontagnano : RT @erretti42: Recovery, verso l'intesa sulla proroga del Superbonus al 2023. Di Maio: 'I fondi saranno stanziati in un prossimo provvedime… -