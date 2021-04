(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Sono a favore del #110al. Aiuta le imprese, mette in sicurezza le case, riduce le immissioni. Vanel #PNRR”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea

Recovery: Marcucci, 'superbonus va assolutamente prorogato fino al 2023'

Roma, 24 apr (Adnkronos) – "Sono a favore del #Superbonus110 fino al 2023. Aiuta le imprese, mette in sicurezza le case, riduce le immissioni. Va assolutamente prorogato nel #PNRR". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.