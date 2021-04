La macabra propaganda buonista

(Di sabato 24 aprile 2021) Pietà, rispetto per i morti in mare, che si tratti di un solo migrante o più di cento come nell'ultimo, tragico, naufragio nel Mediterraneo, ma non usiamo le immagini drammatiche scattate ad hoc come arma di indignazione di massa.

Advertising

ideadestra_ : Coronavirus, Ospedale in Fiera di Milano, la triste bieca macabra propaganda della sinistra e M5S #Fontana -

Ultime Notizie dalla rete : macabra propaganda

il Giornale

... che ancora galleggia, sta diventando l'ennesimo simbolo di una mobilitazione buonista, che in molti casi sarà sincera, ma di fatto diventa uno strumento dicome altre immagini ...Non vogliamo essere i burattini di una. Già troppo tempo prezioso ci è stato ingiustamente sottratto, e noi non abbiamo intenzione di sprecare un solo istante di più del fiore dei ...Pietà, rispetto per i morti in mare, che si tratti di un solo migrante o più di cento come nell'ultimo, tragico, naufragio nel Mediterraneo, ma non usiamo le immagini drammatiche scattate ad hoc come ...La Polizia di Stato di Pisa, a conclusione di una complessa attivita' investigativa, ha individuato e indagato otto minorenni responsabili ...