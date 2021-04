Juventus su Dembelè: operazione parametro zero per il 2022? Le ultime dalla Spagna (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo “Sport“, la Juventus starebbe trattando con l’entourage di Ousmane Dembelé perché approdi a Torino a parametro zero nel 2022. La Juve sarebbe molto interessata all’attaccante francese e sarebbe disposta ad aspettare ancora un anno per risparmiare sul costo del cartellino ma ci sarà da fare i conti col Barcellona. I blaugrana starebbero ancora aspettando una risposta alla proposta di rinnovo presentata due settimane fa ma qualora Dembelé dicesse di no, si cercherebbe di cederlo la prossima estate per circa 50-60 milioni di euro, cifra ritenuta soddisfacente dopo i 135 milioni spesi nel 2017 per prelevarlo dal Borussia Dortmund. Il Barça, intanto, sta facendo passi avanti su Eric Garcia, 20enne difensore spagnolo in scadenza col Manchester City: dalle parti filtra ottimismo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo “Sport“, lastarebbe trattando con l’entourage di Ousmane Dembelé perché approdi a Torino anel. La Juve sarebbe molto interessata all’attaccante francese e sarebbe disposta ad aspettare ancora un anno per risparmiare sul costo del cartellino ma ci sarà da fare i conti col Barcellona. I blaugrana starebbero ancora aspettando una risposta alla proposta di rinnovo presentata due settimane fa ma qualora Dembelé dicesse di no, si cercherebbe di cederlo la prossima estate per circa 50-60 milioni di euro, cifra ritenuta soddisfacente dopo i 135 milioni spesi nel 2017 per prelevarlo dal Borussia Dortmund. Il Barça, intanto, sta facendo passi avanti su Eric Garcia, 20enne difensore spagnolo in scadenza col Manchester City: dalle parti filtra ottimismo. SportFace.

