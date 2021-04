Genoa | Scamacca | «Faccio solo gol difficili Futuro? Ho una speranza»

Advertising

LiguriaNotizie : Genoa-Spezia 2-0, Scamacca-Shomurodov: salvezza vicina - benitez_leo : FINAL EN EL LUIGI FERRARIS ???? GENOA 2? ? SCAMACCA ? SHOMURODOV ?? SPEZIA 0? - sportface2016 : #GenoaSpezia 2-0, #Scamacca: 'Stavolta mi è toccato un gol semplice' - Fprime86 : RT @SkySport: GENOA-SPEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Scamacca (63') ? #Shomurodov (86') ? ? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Scamacca-Shomurodov e il Genoa supera 2-0 lo Spezia: tre punti che sanno di salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Scamacca

Commenta per primo Seguito dal Milan in vista della prossima stagione, Gianlucaè in prestito aldal Sassuolo. Il club neroverde lo aveva pagato 500mila euro dal PSV nel 2017 (più il 10% sulla futura cessione del giocatore. Ora il Sassuolo chiede 40 milioni per il ...Commenta per primo- Spezia 2 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatore: 17' st, 41' st Shomurodov.(3 - 5 - 2): Perin, Masiello, Biraschi, Criscito, Goldaniga, Badelj, Pjaca (18' Behrami), Strootman (46' st Cassata), Zappacosta, Destro (18' st Shomurodov), Pandev (...Con la rete messa a segno oggi in Genoa Spezia, Gianluca Scamacca è diventato il più giovane italiano a quota 6 gol in questa Serie A Gianluca Scamacca (classe ’99) è il più giovane italiano con ...Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Biraschi, Criscito; Goldaniga, Pjaca (18'st Behrami), Badelj, Strootman (45'st Cassata), Zappacosta; Destro (18'st Shomurodov), Pandev (12'st Scamacca). In panchina: ...