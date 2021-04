Formula E, riscatto de Vries: l’olandese vince Gara-1 a Valencia (Di domenica 25 aprile 2021) Formula E, Nyck de Vries ha vinto Gara-1 dell’e-Prix di Valencia. Nico Mueller e Stoffel Vandoorne alle sue spalle. Valencia – Formula E, Nyck de Vries ha vinto Gara-1 dell’e-Prix di Valencia. Dopo un periodo molto complicato, l’olandese è riuscito a risalire sul gradino più alto del podio davanti allo svizzero Nico Mueller e il compagno di squadra Stoffel Vandoorne. Una Gara dominata dal pilota della Mercedes che è arrivato al traguardo con 13 secondi di vantaggio sull’elvetico e 34 sul belga. Niente da fare, invece, per Antonio Felix Da Costa. Il campione in carica ancora una volta in difficoltà con una squalifica che non gli ha permesso di conquistare punti in Gara. Le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021)E, Nyck deha vinto-1 dell’e-Prix di. Nico Mueller e Stoffel Vandoorne alle sue spalle.E, Nyck deha vinto-1 dell’e-Prix di. Dopo un periodo molto complicato,è riuscito a risalire sul gradino più alto del podio davanti allo svizzero Nico Mueller e il compagno di squadra Stoffel Vandoorne. Unadominata dal pilota della Mercedes che è arrivato al traguardo con 13 secondi di vantaggio sull’elvetico e 34 sul belga. Niente da fare, invece, per Antonio Felix Da Costa. Il campione in carica ancora una volta in difficoltà con una squalifica che non gli ha permesso di conquistare punti in. Le ...

Formula E, riscatto de Vries: l'olandese vince Gara-1 a Valencia
Formula E, Nyck de Vries ha vinto Gara-1 dell'e-Prix di Valencia. Nico Mueller e Stoffel Vandoorne alle sue spalle.

