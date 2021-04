Crotone vince 4-3 a Parma, doppietta di Simy (Di sabato 24 aprile 2021) Parma (ITALPRESS) – La partita tra le difese più battute del campionato offre sette gol in totale e rinvia l’appuntamento del Crotone con la retrocessione matematica. La squadra di Cosmi batte 4-3 il Parma con le reti di Magallan, Simy (doppietta) e Ounas che riducono di due punti il gap tra le due squadre. Dopo 30? il risultato è già sull’1-1 con diverse occasioni da rete. La prima è di Messias che al 14? sfonda sulla destra, rientra sul piede mancino e lascia partire una conclusione che si stampa sulla traversa. Ma dal calcio d’angolo successivo, arriva l’1-0 del Crotone: Ounas si incarica di un corner, la traiettoria premia lo stacco aereo di Magallan che di testa firma il vantaggio. Al 25? si accende il Parma. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Cordaz ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021)(ITALPRESS) – La partita tra le difese più battute del campionato offre sette gol in totale e rinvia l’appuntamento delcon la retrocessione matematica. La squadra di Cosmi batte 4-3 ilcon le reti di Magallan,) e Ounas che riducono di due punti il gap tra le due squadre. Dopo 30? il risultato è già sull’1-1 con diverse occasioni da rete. La prima è di Messias che al 14? sfonda sulla destra, rientra sul piede mancino e lascia partire una conclusione che si stampa sulla traversa. Ma dal calcio d’angolo successivo, arriva l’1-0 del: Ounas si incarica di un corner, la traiettoria premia lo stacco aereo di Magallan che di testa firma il vantaggio. Al 25? si accende il. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Cordaz ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Crotone vince 4-3 a Parma, doppietta di Simy - - nestquotidiano : Crotone vince 4-3 a Parma, doppietta di Simy - pasqualinipatri : SERIE A | Genoa-Spezia 2-0, vince Ballardini in fuga dalla zona retrocessione. Vince il Crotone a Parma… - Gazzettino : Il Crotone vince a Parma (3-4) e ancora non retrocede in serie B: primo successo esterno con la doppietta di Simy - MundoNapoli : Serie A: Il Crotone vince in casa del Parma -