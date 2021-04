Casello di Redipuglia 'Off - limits' per lavori da lunedì, le deviazioni (Di sabato 24 aprile 2021) Il Casello di Redipuglia sarà off - limits per tutti i mezzi dalle 08.00 di lunedì 26 aprile e fino alle 08.00 di venerdì 30 per la trasformazione di un varco autostradale da manuale ad automatico. I ... Leggi su udinetoday (Di sabato 24 aprile 2021) Ildisarà off -per tutti i mezzi dalle 08.00 di26 aprile e fino alle 08.00 di venerdì 30 per la trasformazione di un varco autostradale da manuale ad automatico. I ...

Advertising

UdineseTV : Autovie - chiusure uscite casello Redipuglia da lunedì per lavori - - effe_news : Autovie: chiusure uscite casello Redipuglia da lunedì per lavori - Telefriuli1 : Lavori sulla A4, uscita al casello di Redipuglia interdetto I mezzi non potranno uscire dalle 8 di lunedì 26 aprile… - AEROPORTOTRS : RT @AutoviePress: Attenzione: A4 Venezia-Trieste. I mezzi in transito sull'autostrada A4 non potranno uscire al casello di Redipuglia dalle… - AutoviePress : Attenzione: A4 Venezia-Trieste. I mezzi in transito sull'autostrada A4 non potranno uscire al casello di Redipuglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Casello Redipuglia Casello di Redipuglia 'Off - limits' per lavori da lunedì, le deviazioni Il Casello di Redipuglia sarà off - limits per tutti i mezzi dalle 08.00 di lunedì 26 aprile e fino alle 08.00 di venerdì 30 per la trasformazione di un varco autostradale da manuale ad automatico. I ...

Incidente tra A34 e A4, chiuso il tratto Pertanto, chi proviene dalla Gorizia - Villesse ed è diretto a Venezia viene indirizzato verso Trieste con uscita al casello di Redipuglia o, in alternativa, può uscire prima di Villesse e rientrare ...

Lavori sulla A4, uscita al casello di Redipuglia interdetto Telefriuli Autostrada, chiusura allacciamento A34/A4 per incidente Un incidente – senza feriti – sta causando la chiusura dell’allacciamento dell’autostrada A34 con la A4 in direzione Venezia. I mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete sono all’op ...

Ildisarà off - limits per tutti i mezzi dalle 08.00 di lunedì 26 aprile e fino alle 08.00 di venerdì 30 per la trasformazione di un varco autostradale da manuale ad automatico. I ...Pertanto, chi proviene dalla Gorizia - Villesse ed è diretto a Venezia viene indirizzato verso Trieste con uscita aldio, in alternativa, può uscire prima di Villesse e rientrare ...Un incidente – senza feriti – sta causando la chiusura dell’allacciamento dell’autostrada A34 con la A4 in direzione Venezia. I mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete sono all’op ...