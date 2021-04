Cagliari - Roma, le probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 aprile 2021 - Dopo il pareggio contro l' Atalanta , la Roma punta alla conquista di un posto in Europa League passando dalla sfida contro il Cagliari : i sardi hanno come obiettivo quello di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 aprile 2021 - Dopo il pareggio contro l' Atalanta , lapunta alla conquista di un posto in Europa League passando dalla sfida contro il: i sardi hanno come obiettivo quello di ...

Advertising

romatube_it : ??I convocati per il match Cagliari-Roma???? ? Si rivedono Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy ?Assente Ped… - CalcioPillole : #Fonseca richiama la squadra all'ordine: la testa deve essere al #Cagliari e al campionato, solo dopo si penserà al… - sportli26181512 : Fonseca: 'Lo United? Roma credici, ora pensa solo al Cagliari': Fonseca: 'Lo United? Roma credici, ora pensa solo a… - CorSport : #Fonseca: '#Roma, pensa al #Cagliari e non al #Manchester. #Smalling convocato' ?? - sportli26181512 : Roma, i convocati per Cagliari: ci sono Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy: Fonseca ritrova tutti gli in… -