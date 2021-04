Belen, quando l’amore non ha età: le sue splendide parole per Antonino (Di sabato 24 aprile 2021) Belen Rodriguez è più felice che mai: innamorata del suo Antonino, è in dolce attesa di una bimba che presto potrà stringere tra le braccia. E della differenza d’età che c’è tra lei e Spinalbese non si preoccupa. Anzi, sui social ha scritto una bellissima dedica d’amore che ci insegna come gli anni, davanti ad un grande sentimento come questo, non siano che un numero. Antonino è un giovane hair stylist che, solo la scorsa estate, è riuscito a far breccia nel cuore della splendida showgirl argentina, che era all’epoca reduce dalla difficile rottura con Stefano De Martino. E in molti hanno subito notato come tra Belen e la sua nuova fiamma ci fosse una bella differenza d’età: Spinalbese ha infatti compiuto da poco 26 anni, e ne ha quasi 11 in meno rispetto alla Rodriguez. C’è chi questo lo considera un problema, ... Leggi su dilei (Di sabato 24 aprile 2021)Rodriguez è più felice che mai: innamorata del suo, è in dolce attesa di una bimba che presto potrà stringere tra le braccia. E della differenza d’età che c’è tra lei e Spinalbese non si preoccupa. Anzi, sui social ha scritto una bellissima dedica d’amore che ci insegna come gli anni, davanti ad un grande sentimento come questo, non siano che un numero.è un giovane hair stylist che, solo la scorsa estate, è riuscito a far breccia nel cuore della splendida showgirl argentina, che era all’epoca reduce dalla difficile rottura con Stefano De Martino. E in molti hanno subito notato come trae la sua nuova fiamma ci fosse una bella differenza d’età: Spinalbese ha infatti compiuto da poco 26 anni, e ne ha quasi 11 in meno rispetto alla Rodriguez. C’è chi questo lo considera un problema, ...

