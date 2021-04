Addio Milva | la ' pantera di Goro' con la passione per Napoli

Advertising

chetempochefa : Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. - GassmanGassmann : Addio a Milva. RIP.???? - ClaudioBaglioni : È stata un'interprete straordinaria e unica. La sua voce ha dato forma e volo a musiche e parole, le più diverse, t… - teresapaparazz1 : RT @Antonio79B: 'Ritengo che proprio questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso e… - salpato11 : RT @GassmanGassmann: Addio a Milva. RIP.???? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Milva

Il cordoglio del Ministro Franceschini '- sono state le parole del ministro della Cultura ...alla pantera di Goro '.Il ricordo dell'assessore Tommaso Sacchi sui social: ', hai fatto la storia della canzone italiana e hai scritto un pezzo di storia del teatro moderno tra Brecht, Strehler e le tue ...La Rai omaggia Milva: ecco gli appuntamenti. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Colta ma non aristocratica, per via delle radici umili. Una voce che era un dono. Una donna italiana che superò le barriere, come Alda Merini con cui collaborò ...