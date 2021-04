Ucciso per un parcheggio, fermati quattro indagati per la morte di Maurizio Cerrato (Di venerdì 23 aprile 2021) Svolta nelle indagini sulla morte di Maurizio Cerrato. Nelle prime ore di questa notte, venerdì 23 aprile, quattro persone sono finite in manette, destinatarie di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Torre Annunciata ed eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. LEGGI ANCHE: Torre Annunziata, colpito con un cric e poi accoltellato: L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Svolta nelle indagini sulladi. Nelle prime ore di questa notte, venerdì 23 aprile,persone sono finite in manette, destinatarie di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Torre Annunciata ed eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. LEGGI ANCHE: Torre Annunziata, colpito con un cric e poi accoltellato: L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

LegaSalvini : CRISTINA POZZI, CHE NEL 1981 PERSE TUTTA LA FAMIGLIA IN AUTO CON GRILLO, PARLA PER LA PRIMA VOLTA: 'HA UCCISO LA MI… - LegaSalvini : #GRILLO, CRISTINA POZZI PARLA PER LA PRIMA VOLTA: 'HA UCCISO LA MIA FAMIGLIA. CHIEDE DI ESSERE ARRESTATO? BENE, PAG… - DSantanche : Omicidi commissionati a ragazzini di 14 anni per 2mila euro. La lotta alla droga e a chi vende veleno è una priorit… - angiuoniluigi : RT @Corriere: L'aggressione scattata dopo una lite per motivi di parcheggio - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ucciso dopo lite per il parcheggio scatta l’arresto per quattro persone -