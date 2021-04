Tommaso Zorzi e la radio accanto a Maurizio Costanzo (dal 3 maggio)

(Di venerdì 23 aprile 2021)e la: non sarà alla conduzione, ma ospite fisso su r101 diche condurrà il programma “Facciamo finta che” insieme a Carlotta Quadrie la: dopo essere uscito dalla casa di Cinecittà da vincitore del reality Grande Fratello Vip è stato un crescendo pera livello lavorativo. E’ un ragazzo di talento, lo sta dimostrando, ma c’è chi si domanda quanto durerà la sua sovraesposizione in tv nei canali Mediaset. Al momentoveste i panni di opinionista all’Isola dei Famosi, conduce un programma tutto suo, Il punto Z ed è ospite fisso il mercoledì sera in seconda serata alShow. Link ...

Chi manderei per punizione sull'Isola tra i miei ex gieffini? Stefania Orlando, e Francesco Oppini, dio quanto mi divertirei ". Dayane Mello a L'Isola Party. È stato durante una intervista rilasciata a Punto Z, ovvero il programma di, che Signorini ha svelato alcune novità riguardanti la prossima edizione ed ha aggiunto di essere già al ...Tommaso Zorzi e la radio: non sarà alla conduzione, ma ospite fisso su r101 di Maurizio Costanzo che condurrà il programma "Facciamo finta che" insieme a Carlotta Quadri Tommaso Zorzi e la radio: dopo ...Meno di 3 milioni e uno share che non ha raggiunto il 17% per l'appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi con il supporto degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra ...