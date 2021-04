Sogefi | ricavi primo trimestre in aumento Redditività in forte miglioramento

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel, società del Gruppo CIR, ha registrato una significativa ripresa dei: 356,6 milioni (+9,3% a cambi costanti) con un andamento migliore del mercato in tutte le aree geografiche. L’utile è stato pari a 11,8 milioni di euro e si confronta con la perdita di 5,6 milioni del2020) e un free cash flow positivo per 32,4 milioni (5,4 milioni nel2020). L’Ebitda è ammontato a 54,8 milioni, importo superiore rispetto a quello registratodel 2020 (38,2 milioni). L’Ebit è pari a 25,9 milioni, a fronte di 7,9 milioni nello stesso periodo del 2020 e di 12,5 milioni nel2019. L’indebitamento ...

Teleborsa

