Simona Ventura scrive ad Elenoire Ferruzzi (Di venerdì 23 aprile 2021) Elenoire Ferruzzi non ha peli sulla lingua e non usa mezzi termini anche quando dice la sua sui personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante tutto la performer milanese ha sempre speso bellissime parole per Simona Ventura e le due si sono anche incontrate al Padova Pride Village (quando la conduttrice due anni fa ha ritirato un premio come personaggio LGBT dell’anno). Poco più di un mese fa Elenoire ha annunciato di essere stata ricoverata a causa del Covid e purtroppo le sue condizioni sono peggiorate. Per questo motivo oggi Simona Ventura ha voluto rivolgere un pensiero alla Ferruzzi, augurandole di riprendersi presto. “Oggi ho pensato a te cara Elenoire. So che non stai bene, in quel reparto di terapia intensiva e che stai ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 aprile 2021)non ha peli sulla lingua e non usa mezzi termini anche quando dice la sua sui personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante tutto la performer milanese ha sempre speso bellissime parole pere le due si sono anche incontrate al Padova Pride Village (quando la conduttrice due anni fa ha ritirato un premio come personaggio LGBT dell’anno). Poco più di un mese faha annunciato di essere stata ricoverata a causa del Covid e purtroppo le sue condizioni sono peggiorate. Per questo motivo oggiha voluto rivolgere un pensiero alla, augurandole di riprendersi presto. “Oggi ho pensato a te cara. So che non stai bene, in quel reparto di terapia intensiva e che stai ...

