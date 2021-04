Sassuolo | Caputo rassicura i tifosi | «A breve sarò pronto a tornare in campo»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Francescoha aggiornato idelin merito al recupero dal suo infortunio Ilè ormai costretto da diverse partite a dover fare a meno di Francescoa causa di un infortunio. Attraverso i propri profili social, però, l’attaccante hato ineroverdi annunciando che presto tornerà in. «Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata,ain! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti…per questo motivo ho deciso di far partire alcuni contest nei prossimi giorni dedicati a voi». L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

GruppoEsperti : #Sassuolo, #Caputo tranquillizza tutti sul suo profilo Instagram: 'A breve sarò pronto per tornare in campo' - DiMarzio : #Sassuolo | Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di #Caputo - Paroladeltifoso : Sassuolo, parla Caputo: ecco le sue condizioni - TuttoFanta : ??#SASSUOLO, le parole di #Caputo: 'Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazion… - sportface2016 : #Sassuolo, #Caputo rassicura tifosi e fantallenatori -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Caputo

REGGIO EMILIA - Nella squalifica di Djuricic rilancia Traore alle spalle di Raspadori , che dovrebbe rilevare Defrel . Ancora out, in difesa riecco Chiriches e Rogerio . Nella Sampdoria Yoshida è ...Commenta per primo Ciccioè ancora fuori per infortunio, ma lavora per tornare in campo al più presto. L'attaccante de lparla del rientro in un post su Instagram: ' Ho effettuato nei giorni scorsi una visita ...Il Sassuolo è ormai costretto da diverse partite a dover fare a meno di Francesco Caputo a causa di un infortunio. Attraverso i propri profili social, però, l’attaccante ha rassicurato i tifosi ...Assente da più di un mese, Ciccio Caputo scrive su Instagram: "Ho effettuato una visita ad Amburgo, la situazione è nettamente migliorata". Ma quando torna a giocare Ciccio Caputo? Domanda lecita, ...