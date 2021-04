Rousseau addio? “Una liberazione” Nessun rimpianto per Casaleggio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il divorzio trae il Movimento cinque stelle da oggi, dopo il post vergato dall’associazione sul Blog delle Stelle, è ufficiale. Un epilogo già scritto, in realtà. “Era nell’aria da parecchio”, come raccontano diversi parlamentari M5s ad Affaritaliani.it. Seppur con sfumature diverse, comunque, il mood prevalente a Palazzo è quello di “una vera e propria”. “Era ora - racconta un deputato di lungo corso – E’ da tempo che non ci sono più le condizioni per... Segui su affaritaliani.it

... da oggi il Movimento è anche senza Davide Casaleggio, il figlio del co - fondatore, che ha dato l'portandosi via la piattaforma, pilastro della democrazia diretta. In questo contesto ...Un amore durato anni quello tra la piattaforma digitale ideata da Casaleggio e il movimento fondato da Beppe Grillo. Poi i problemi economici hanno creato fratture che hanno portato al divorzio. E' la ...Associazione Rousseau e Movimento 5 Stelle si dicono (quasi) addio. L'associazione nata dalla necessità di creare una piattaforma per la gestione delle attività on-line del Movimento non ...che ha dato l’addio portandosi via la piattaforma Rousseau, pilastro della democrazia diretta. In questo contesto pesa l’assenza del Garante. Beppe Grillo, apparso giorni fa in un video in cui ha ...