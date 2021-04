Per un nuovo rinascimento: l’Adda di Calcutta, una conversazione senza senso, ma non senza scopo. (Di venerdì 23 aprile 2021) È altrettanto importante che gli ideatori si sottopongano alla regola del discutere e criticare le rispettive idee. La conversazione va svolta in modo completamente non lineare, come un Adda di Calcutta. “Un Adda è qualcosa di simile a un club del libro, solo che invece di parlare di un libro, i partecipanti possono parlare di qualsiasi cosa: il viaggio in treno che stanno per fare, l’ultima partita di cricket, la politica” (Weiner, E. The Geography of Genius: Lesson from the World’s Most Creative Places, New York: Simon & Schuster, 2016). Gruppi di conversazione propongono più idee, e migliori, quando sono invitati a dibattere, a dissentire sviluppando idee concorrenti. For a new renaissance: the Calcutta Adda, a meaningless conversation, but not without purpose. It is equally vital that creators submit to the ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) È altrettanto importante che gli ideatori si sottopongano alla regola del discutere e criticare le rispettive idee. Lava svolta in modo completamente non lineare, come un Adda di. “Un Adda è qualcosa di simile a un club del libro, solo che invece di parlare di un libro, i partecipanti possono parlare di qualsiasi cosa: il viaggio in treno che stanno per fare, l’ultima partita di cricket, la politica” (Weiner, E. The Geography of Genius: Lesson from the World’s Most Creative Places, New York: Simon & Schuster, 2016). Gruppi dipropongono più idee, e migliori, quando sono invitati a dibattere, a dissentire sviluppando idee concorrenti. For a new renaissance: theAdda, a meaningless conversation, but not without purpose. It is equally vital that creators submit to the ...

Advertising

virginiaraggi : Insieme agli Ambasciatori in Italia del Bahrein e di Israele, abbiamo piantato un albero all’interno del Bioparco d… - Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - MichelaMarzano : Coprifuoco alle 19.00 fino a nuovo ordine in Francia... tanto per tranquillizzare gli Italiani che altrove le cose… - BalcaniCaucaso : La #Georgia guarda all’Italia per programmi di sviluppo culturale: una collaborazione quasi trentennale che quest’a… - 50_salvo : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia: ?? Nuovo record per #FdI, ora a -4,3 punti dalla #Lega ?? #PD al 18,8% e #… -

Ultime Notizie dalla rete : Per nuovo Kehlani ha confermato il coming out come lesbica Dopo un Instagram Live di inizio aprile in cui aveva detto: " Sapete cosa c'è di nuovo? Finalmente so di essere lesbica " ma non aveva approfondito oltre, ora è tornata su TikTok per ufficializzare ...

Recarlo lancia una nuova promessa d'amore per un gioiello (e un mondo) migliore ... oltre dieci anni fa Recarlo ha intrapreso un percorso per rendere più sostenibile la propria ... L'azienda, inoltre, da sempre investe nello sviluppo di nuovo risorse e come membro della Fondazione Mani ...

Teatro Sannazaro Napoli: casting attori per nuovo spettacolo - TiConsiglio Ti Consiglio Ma restiamo i peggiori d’Italia per nuovi contagi Tornano a salire i casi positivi al Covid nella provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 124 nuovi casi e due vittime. Si tratta di due uomini entrambi ricoverati all’ospedale. Salgo ...

Scuola, cinque bus in più per potenziare i servizi Da lunedì nuovo potenziamento per il trasporto pubblico: vista la riapertura più consistente delle scuole, Tper e Agenzia della Mobilità hanno deciso di aggiungere altri 5 bus (per soddisfare la ...

Dopo un Instagram Live di inizio aprile in cui aveva detto: " Sapete cosa c'è di? Finalmente so di essere lesbica " ma non aveva approfondito oltre, ora è tornata su TikTokufficializzare ...... oltre dieci anni fa Recarlo ha intrapreso un percorsorendere più sostenibile la propria ... L'azienda, inoltre, da sempre investe nello sviluppo dirisorse e come membro della Fondazione Mani ...Tornano a salire i casi positivi al Covid nella provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 124 nuovi casi e due vittime. Si tratta di due uomini entrambi ricoverati all’ospedale. Salgo ...Da lunedì nuovo potenziamento per il trasporto pubblico: vista la riapertura più consistente delle scuole, Tper e Agenzia della Mobilità hanno deciso di aggiungere altri 5 bus (per soddisfare la ...