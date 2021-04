Morbidelli: “Questa situazione mi dà fastidio” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il futuro di Franco Morbidelli potrebbe essere lontano dal team Yamaha Petronas. Il pilota italo-brasiliano è alle prese con un inizio di stagione non facile dopo il 2° posto generale del 2020. Dal vicecampione del mondo ci si attendeva francamente qualcosina in più in Questa prime uscite e lo stesso Franco si sarebbe aspettato di essere almeno in lotta con i migliori. In Qatar le cose sono andate male e Morbidelli ha chiuso entrambe le gare lontanissimo dal vertice. Il 4° posto di Portimao fa ben sperare per il resto della stagione ma c’è un problema di fondo. Il pilota Petronas si sarebbe aspettato una considerazione maggiore dalla Yamaha e dal team malese. Con questi presupposti non è così improbabile che Morbidelli possa dire addio a Petronas al termine di Questa stagione. Perché ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Il futuro di Francopotrebbe essere lontano dal team Yamaha Petronas. Il pilota italo-brasiliano è alle prese con un inizio di stagione non facile dopo il 2° posto generale del 2020. Dal vicecampione del mondo ci si attendeva francamente qualcosina in più inprime uscite e lo stesso Franco si sarebbe aspettato di essere almeno in lotta con i migliori. In Qatar le cose sono andate male eha chiuso entrambe le gare lontanissimo dal vertice. Il 4° posto di Portimao fa ben sperare per il resto della stagione ma c’è un problema di fondo. Il pilota Petronas si sarebbe aspettato una considerazione maggiore dalla Yamaha e dal team malese. Con questi presupposti non è così improbabile chepossa dire addio a Petronas al termine distagione. Perché ...

