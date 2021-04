Liguria in zona gialla, superiori in aula al 70% dal 26 aprile. In arrivo ordinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) "Da lunedì entreranno in vigore le misure della zona gialla su cui si è un po' polemizzato ma che comunque consentiranno ad una serie di attività di riprendere a lavorare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) "Da lunedì entreranno in vigore le misure dellasu cui si è un po' polemizzato ma che comunque consentiranno ad una serie di attività di riprendere a lavorare. L'articolo .

Advertising

RegLiguria : ?? DA LUNEDÌ LA LIGURIA IN ZONA GIALLA Da lunedì 26 aprile compreso la Liguria sarà in zona gialla. Il Governo ha a… - SvSport1 : Liguria ufficialmente in zona gialla. Da lunedì ripartono il calcetto e gli altri sport da contatto amatoriali - infoitinterno : Liguria zona gialla, è ufficiale. Cosa cambia da lunedì - infoitinterno : Coronavirus, presidente Toti: «Da lunedì Liguria ufficialmente in zona gialla» - _mau_ra : RT @RegLiguria: ?? DA LUNEDÌ LA LIGURIA IN ZONA GIALLA Da lunedì 26 aprile compreso la Liguria sarà in zona gialla. Il Governo ha approvato… -