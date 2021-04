Jaeger-LeCoultre | i nuovi modelli Reverso One

(Di venerdì 23 aprile 2021) Life&People.it La celebre Maison svizzerapropone quattroOne per il 2021 che fondono i codici dell’alta gioielleria e quelli dell’alta orologeria con grande maestria artistica.Green e i Mestieri Rari sono i più entusiasmanti. Solo pochi giorni faaveva fatto parlare di sé grazie a “Space Time”, la collaborazione con il celebre artista Michael Murphy dedicata al nuovoil cui fine era quello di consolidare il legame tra arte e orologeria. Nel 2020, invece, la boutiquedi Piazza di Spagna ha ospitato una mostra speciale dedicata agli orologi-gioiello della Maison, esposti come vere e proprie opere d’arte, ...

Certo, ci sono i Rolex, Patek Philippe,, Cartier, Vacheron Constantin per citarne alcuni, che attirano sempre molta attenzione, ma molti modelli intriganti possono essere trovati ...Reverso Tribute Small Seconds Il Reverso dicompie 90 anni e la maison lo festeggia tornando a giocare con il colore su quadrante e cinturino. Nella celebre ...Jaeger-LeCoultre ‘Reverso Tribute Small Seconds’ in Verde: cassa (45,6 x 27,4 mm) in acciaio, quadrante soleil verde laccato, movimento di manifattura a carica manuale. Prezzo: 8.550 € Una vera icona.Dedicata al nuovo Reverso di Jaeger-LeCoultre, l’installazione di Michael Murphy esplora la relazione tra lo spazio e la quarta dimensione: il tempo.