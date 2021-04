Infortunati | squalificati e diffidati Serie A – 33^ giornata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati squalificati

Pianeta Milan

Cambieremo tanto contro l'Avellino, abbiamo mezza squadra fuori tra, ma niente alibi. Abbiamo un'identità e una buona organizzazione di gioco, quindi cambiando gli ...Leggi anche > SASSUOLO: BILANCIO IN ROSSO DOPO 4 ANNI CONSECUTIVIe diffidati della gara del Mapei Stadium La Sampdoria non avràcontro il Sassuolo ma dovrà ...Dopo diverse partite, finalmente Beppe Iachini ha recuperato tutti i giocatori in difesa: gli unici assenti contro la Juventus, infatti, saranno lo squalificato Bonaventura e l’infortunato Kokorin.Roma: dopo il pareggio in rimonta contro l'Atalanta, oggi Fonseca dovrà valutare le condizioni di Calafiori (uscito infortunato) e non avrà Ibanez, che sarà squalificato. Atalanta-Bologna (domenica, ...