Fenomeno Sinner | Rublev? Battuto col mio gioco

Vamor711 : #Sinner ha battuto anche #Rublev è ufficiale questo è un fenomeno?? - LorenzoMolaioni : RT @antogar78: Un set dominato, un altro soffrendo e annullando un setpoint da fuoriclasse nel tiebreak con ace sul match point. Contro il… - Maxpar68 : RT @antogar78: Un set dominato, un altro soffrendo e annullando un setpoint da fuoriclasse nel tiebreak con ace sul match point. Contro il… - lattuga99 : RT @antogar78: Un set dominato, un altro soffrendo e annullando un setpoint da fuoriclasse nel tiebreak con ace sul match point. Contro il… - P_Cicciarella : Grazie #Sinner per avermi fatto appassionare a questo sport che non avevo mai seguito con questa passione. Fenomeno ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fenomeno Sinner

Ennesima impresa del tennista italiano, Jannik, che si qualifica alla semifinale del torneo di tennis Atp di Barcellona superando in due set il russo Rublev

Sinner non finisce più di stupire. Il fenomeno azzurro, sempre più conferma del tennis internazionale, va avanti a Barcellona e all'Atp 500 in corso in queste ore, giocherà la sua sesta semifinale ...