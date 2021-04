Dramma in famiglia: esce in giardino, lo trovano morto con la testa in un tombino.: cosa è successo (Di venerdì 23 aprile 2021) Stava pulendo un tombino di scolo delle acque reflue a Sovramonte, vicino Belluno. Probabilmente per lui un infarto è stato fatale. Sono intervenuti anche i sanitari anche con l’ausilio dell’eliambulanza. Ma le condizioni sono apparse subito gravi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Feltre, intervenuti per i rilievi, l’uomo mentre era intento nella pulizia forse a causa di un attacco cardiaco si accasciava al suolo finendo con il capo all’interno del chiusino. L’uomo che ha perso la vita si chiamava Bruno Antoniol: aveva 83 anni ed abitava a Zorzoi di Sovramonte: è morto nel pomeriggio del 22 aprile. Davvero una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità: l’uomo era intento a pulire un tombino delle acque reflue quando – molto probabilmente a causa di un infarto – si è accasciato al suolo ed è finito con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Stava pulendo undi scolo delle acque reflue a Sovramonte, vicino Belluno. Probabilmente per lui un infarto è stato fatale. Sono intervenuti anche i sanitari anche con l’ausilio dell’eliambulanza. Ma le condizioni sono apparse subito gravi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Feltre, intervenuti per i rilievi, l’uomo mentre era intento nella pulizia forse a causa di un attacco cardiaco si accasciava al suolo finendo con il capo all’interno del chiusino. L’uomo che ha perso la vita si chiamava Bruno Antoniol: aveva 83 anni ed abitava a Zorzoi di Sovramonte: ènel pomeriggio del 22 aprile. Davvero una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità: l’uomo era intento a pulire undelle acque reflue quando – molto probabilmente a causa di un infarto – si è accasciato al suolo ed è finito con la ...

