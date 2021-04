Angelo Strazzella si racconta | Come sono diventato uno dei primi cento più influenti sulla blockchain

(Di venerdì 23 aprile 2021) E’ la storia di un riconoscimentota all’indomani della sua attribuzione, quasi nel mentre accadeva. Si è nel mese di novembre 2020, e la notizia giunse inaspettata una mattina. La motivazione diceva: “Per l’impegno nelle attività di consulenza legale e fiscale verso quei clienti che si pongono l’obiettivo di integrare le nuove opportunità offerte dalla tecnologia in favore della crescita del proprio lavoro” Da qui, da queste parole, l’impeto a ripercorrere tappe di vita, che in questo libro assumono la forma di una intervista nella quale il protagonista,siin prima persona, partendo proprio dal riconoscimento che lo pone “tra ipiùal mondo” . Il protagonista, ...

Il Denaro

Crisi d'impresa e soluzioni per risolverla: le ricette di Angelo Strazzella, partner straordinario dello Studio Palma Boria e creatore di Enosi Spa ospite di un 'Caffè che vale'. 'Le aziende si evolvono e in un momento di crisi come quello che stiamo ...