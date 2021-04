Whatsapp diventa rosa? Fate attenzione è un virus (Di giovedì 22 aprile 2021) Se Whatsapp diventa rosa, non si tratta di un simpatico aggiornamento, bensì di un vero e proprio virus che si impossessa dello smartphone Tutti ormai utilizzano l’app di messaggistica istantanea… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021) Se, non si tratta di un simpatico aggiornamento, bensì di un vero e proprioche si impossessa dello smartphone Tutti ormai utilizzano l’app di messaggistica istantanea… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

