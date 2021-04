Una auto devastata, una famiglia distrutta: le terribili immagini dell’incidente sulla BR-316 – VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Una famiglia devastata, delle immagini tremende. Sono quelle riprese dalle telecamere di sicurezza che mostrano il momento in cui un’autovettura viene distrutta tra due camion al chilometro 106 dell’autostrada BR-316, autostrada brasiliana che collega le città di Belem e di Marceiò. L’incidente è avvenuto lo scorso 19 aprile. Secondo quanto riportato dalla Polizia Stradale Federale, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Una, delletremende. Sono quelle riprese dalle telecamere di sicurezza che mostrano il momento in cui un’vettura vienetra due camion al chilometro 106 dell’strada BR-316,strada brasiliana che collega le città di Belem e di Marceiò. L’incidente è avvenuto lo scorso 19 aprile. Secondo quanto riportato dalla Polizia Stradale Federale, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

emergenzavvf : Salvato dai #vigilidelfuoco un uomo rimasto incastrato nella propria auto dopo essere finito in un canale sulla SP… - fattoquotidiano : Caro Rc auto: le compagnie assicurative risparmiano 2 mld, ma per i clienti non c'è stata una riduzione altrettanto… - thegreench1 : 3) Puntate più in alto ancora? Potete vivere senza auto, se vivete in una grande città. A #CasaGreench non abbiamo… - rosylily78 : RT @zampa_qua: ????URGENTE?????? ??3479609784 Abbandonato ,una fune legata al collo, salvato,si è messo in auto come per dire grazie! ha bisogno… - prvtocol : tra cui una è tra le mie canzoni preferite madonna mi sto auto distruggendo -