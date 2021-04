Serie A 2020/2021, i diffidati a rischio squalifica (Di giovedì 22 aprile 2021) Andiamo a scoprire i diffidati della Serie A 2020/2021 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori a rischio squalifica in caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme I diffidati dopo la trentaduesima giornata Atalanta: Freuler Benevento: Foulon, Hetemaj Bologna: Tomiyasu, Soriano, Dijks, Vignato, De Silvestri Cagliari: Marin Crotone: Cuomo, Golemic, Rispoli Fiorentina: Kouame, Martinez Quarta Genoa: Ghiglione, Pandev, Zajc Inter: Young, Lukaku, Darmian Juventus: Bonucci, De Ligt, ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Andiamo a scoprire idellaaggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi aggiornerà puntualmente per tutto il campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori ain caso di nuova ammonizione. Una lista che torna utile anche a tutti gli appassionati di fantacalcio. Quali saranno i giocatori con più gialli ricevuti e dunque partite saltate perché fermati dal giudice sportivo? Andiamo a scoprirlo insieme Idopo la trentaduesima giornata Atalanta: Freuler Benevento: Foulon, Hetemaj Bologna: Tomiyasu, Soriano, Dijks, Vignato, De Silvestri Cagliari: Marin Crotone: Cuomo, Golemic, Rispoli Fiorentina: Kouame, Martinez Quarta Genoa: Ghiglione, Pandev, Zajc Inter: Young, Lukaku, Darmian Juventus: Bonucci, De Ligt, ...

