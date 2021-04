Piera Maggio fa una rivelazione sull’ex moglie del papà di Denise

Leggi su novella2000

(Di giovedì 22 aprile 2021) LadiNell’ultimo mese vi abbiamo parlato spesso diPipitone e della ragazza in Russia che sarebbe potuta essere lei. Purtroppo così non è stato, ma non sono mancate segnalazioni di bambini a lei somiglianti, risultate alla fine non veritiere., la madre della piccola scomparsa nei primi anni 2000, L'articolo proviene da Novella 2000.