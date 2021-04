Omicidio Sacchi: Anastasiya in aula tra lacrime, ‘colpita alla nuca, vidi Luca a terra’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – ‘Quello che ricordo è che sentii una compressione alla nuca, ricordo che qualcuno mi disse ‘dammi il tuo zaino’ e io ho aperto le braccia per farglielo prendere. Ero a terra, poi mi misi sulle ginocchia, girai la testa a sinistra e vidi le gambe di Luca a terra, a due metri da me, era sotto al marciapiede”. Lo ha detto Anastasiya Kylemnyk tra le lacrime nel corso dell’esame in aula nel processo davanti alla prima Corte d’Assise di Roma per l’Omicidio del fidanzato di Luca Sacchi , ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani.A processo con rito ordinario ci sono Valerio Del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – ‘Quello che ricordo è che sentii una compressione, ricordo che qualcuno mi disse ‘dammi il tuo zaino’ e io ho aperto le braccia per farglielo prendere. Ero a terra, poi mi misi sulle ginocchia, girai la testa a sinistra ele gambe dia terra, a due metri da me, era sotto al marciapiede”. Lo ha dettoKylemnyk tra lenel corso dell’esame innel processo davantiprima Corte d’Assise di Roma per l’del fidanzato di, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pistolatesta davanti a un pub nella zona di Colli Albani.A processo con rito ordinario ci sono Valerio Del ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @Tg3web: Nuova udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. C'è attesa per l'audizione della fidanzata Anastasiya, accusat… - TV7Benevento : Omicidio Sacchi: Anastasiya in aula tra lacrime, ‘colpita alla nuca, vidi Luca a terra’ (2)... - TV7Benevento : Omicidio Sacchi: Anastasiya in aula tra lacrime, ‘colpita alla nuca, vidi Luca a terra’... - annamaria_ff : RT @Tg3web: Nuova udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. C'è attesa per l'audizione della fidanzata Anastasiya, accusat… - thonyromano : RT @Tg3web: Nuova udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. C'è attesa per l'audizione della fidanzata Anastasiya, accusat… -