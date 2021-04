Non mi uccidere, De Sica: “Un coming of age brutale. Non è Twilight” (Di giovedì 22 aprile 2021) L'incontro con Andrea De Sica e con il cast artistico e tecnico di Non mi uccidere, che il regista definisce un romanzo di formazione estremo. Twilight? Mai avuto come riferimento. Piuttosto un thriller romantico "con una storia d'amore in cui l'innamoramento ha contorni sfumati e misteriosi e ci si innamora dell'imperscrutabile mondo della notte e di qualcosa che rimette in discussione le proprie sicurezze". Non ha dubbi Andrea De Sica, che così prova a definire il suo secondo film Non mi uccidere (in streaming dal 21 aprile sulle principali piattaforme on demand da Apple Tv a Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity), una favola dark che scava nel genere gothic horror … Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) L'incontro con Andrea Dee con il cast artistico e tecnico di Non mi, che il regista definisce un romanzo di formazione estremo.? Mai avuto come riferimento. Piuttosto un thriller romantico "con una storia d'amore in cui l'innamoramento ha contorni sfumati e misteriosi e ci si innamora dell'imperscrutabile mondo della notte e di qualcosa che rimette in discussione le proprie sicurezze". Non ha dubbi Andrea De, che così prova a definire il suo secondo film Non mi(in streaming dal 21 aprile sulle principali piattaforme on demand da Apple Tv a Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity), una favola dark che scava nel genere gothic horror …

Advertising

MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - amnestyitalia : #Myanmar L’uso di armi normalmente usate nei campi di battaglia è espressione di una precisa e premeditata volontà… - TatiUdaci : RT @TrishaS67206926: @robisc @Cassiopea631 @repubblica Ci sarebbe anche l’obbligo morale di non uccidere migliaia di persone l’anno per inf… - EMegafon : Non mi uccidere de Andrea De Sica se estrena en Italia - MonEleonora : Se le presenze citate finora non rivendicano una bandiera, casapound rimedia all'inconveniente, seppur i Italia rac… -