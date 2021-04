Advertising

forumJuventus : Laporta (Barça): 'La #SuperLega è una necessità. I club hanno bisogno di più risorse, siamo aperti al dialogo con l… - GoalItalia : Laporta punta ancora forte sulla Superlega: “E’ una necessità, siamo aperti al dialogo con la UEFA” ???? - Gazzetta_it : #Barça, #Laporta: 'La #Superlega è una necessità. Il progetto continua a esistere' - erfilippino : RT @francescoceccot: Ceferin: 'il Barcellona è quello che mi ha deluso di meno' Barcellona(Pres .Laporta) 'La Superlega é una necessità'… - veve83 : RT @francescoceccot: Ceferin: 'il Barcellona è quello che mi ha deluso di meno' Barcellona(Pres .Laporta) 'La Superlega é una necessità'… -

Ultime Notizie dalla rete : Laporta Superlega

Joan, presidente del Barcellona, mantiene un certo equilibrio. Che sia diplomatico o meno, solo il futuro lo dirà. "Noi manteniamo una posizione di prudenza. Laè una necessità però l'...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa, Javier Tebas, presidente della Liga , risponde così alle parole del presidente del Barcellona Joan, che ha definito launa necessità: 'Una settimana fa aveva un'opinione, ora ne ha un'altra. Il Barca ha tanti problemi che deve risolvere piuttosto che dedicarsi a difendere una ...Venerdì 23 aprile l'Esecutivo straordinario dell'Uefa: c'è chi vuole Juve e Real Madrid fuori dalle coppe europee almeno un anno ...I bookmakers italiani con Snai in testa hanno aperto le scommesse sulla futura presidenza della Juventus. Da fonti vicino ad Exor ...