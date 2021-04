«How I Met Your Mother»: arriva lo spin-off con Hilary Duff (Di giovedì 22 aprile 2021) È da sette anni che si parla di uno spin-off di How I Met Your Mother con una controparte femminile e ora, dopo mille vicissitudini, pare proprio che diventerà realtà. Il merito è di Hulu, che ha, infatti, annunciato la realizzazione di una prima stagione composta da 10 episodi dal titolo How I Met Your Father, con Hilary Duff nel ruolo di Sophie, la protagonista. Il format, rispetto alla serie madre, non cambia: la donna racconterà, in un futuro non meglio precisato, al figlio come sia arrivata a conoscere suo padre. La memoria tornerà indietro al 2021, anno di partenza del racconto che, secondo la speranza di Hulu, potrebbe continuare anche per le stagioni a venire. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) È da sette anni che si parla di uno spin-off di How I Met Your Mother con una controparte femminile e ora, dopo mille vicissitudini, pare proprio che diventerà realtà. Il merito è di Hulu, che ha, infatti, annunciato la realizzazione di una prima stagione composta da 10 episodi dal titolo How I Met Your Father, con Hilary Duff nel ruolo di Sophie, la protagonista. Il format, rispetto alla serie madre, non cambia: la donna racconterà, in un futuro non meglio precisato, al figlio come sia arrivata a conoscere suo padre. La memoria tornerà indietro al 2021, anno di partenza del racconto che, secondo la speranza di Hulu, potrebbe continuare anche per le stagioni a venire.

Advertising

AllegraDavide : RT @dituttounpop: #HowIMetYourFather Hulu ordina la versione al femminile di #HIMYM con Hilary Duff. Che vi aspettate? - MangaForevernet : ? How I Met Your Father: Hillary Duff protagonista dello spin-off ? ? - burp_01 : nel finale dello spin off di himym, How I met yout father, mi aspetto il fantasma di Tracy che manda a fanculo Ted quando torna da Robin - sofxdlibyh : che voglia di essere in un appartamento a Londra mangiando gelato mentre guardo how i met your mother - MaryEEvee_ : How I Met Your Father, lo spin-off di HIMYM con Hilary Duff è finalmente ufficiale -