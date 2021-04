DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 23 aprile | Can e Sanem hanno un incidente stradale

(Di giovedì 22 aprile 2021) Quinto appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale prevista per venerdì 232021? Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono chesarà giù di morale L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

SoyouDaMon : RT @mailagandini: Albatros, l'uccello più fedele al mondo. Cosa dicevi quando hai deciso di allargare le ali e spiccare il volo, quando hai… - mailagandini : Albatros, l'uccello più fedele al mondo. Cosa dicevi quando hai deciso di allargare le ali e spiccare il volo, quan… - infoitcultura : Daydreamer - Le Ali del Sogno, le anticipazioni del 22 aprile: Can e Sanem su un'isola deserta - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 22 aprile: Sanem non è felice - Sabrina_Fenice : RT @CanKalpli: Questa scena, ogni volta che la vedo è un colpo al cuore ???? Erkenci Kus Bölüm 47 / Puntata 151 parte 1 Daydreamer- le ali d… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

- Ledel sogno si avvia verso la conclusione. A distanza di quasi un anno dal debutto in Italia, le vicende di Can e Sanem si avvicinano al gran finale. La serie turca, nota in patria ...Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile matrimonio tra la conduttrice sportiva e la star di- Ledel sogno , poi il settimanale Chi aveva scritto della rottura: " Si ...Avvicinandosi al gran finale, l’appassionante sceneggiato di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continua a riservare tantissimi colpi di scena ai telespettatori di Mediaset. Nel corso dell’e ...Le anticipazioni turche di DayDreamer dicono che nelle puntate conclusive in onda su Canale 5, i due protagonisti Can e Sanem convoleranno a nozze ...