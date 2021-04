Coronavirus | allarme “SUPER VARIANTE” | è la più pericolosa

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 aprile 2021) In un aeroporto dell'Angola, in Africa, in tre viaggiatori provenienti dalla Tanzania è stata identificata una “” delSARS-CoV-2, la più mutata in assoluto da quando vengono monitorati i ceppi emergenti del patogeno pandemico. Latanzaniana è caratterizzata infatti da 34 mutazioni, delle quali ben 13 posizionate sulla proteina S o Spike, il “grimaldello biologico” che il virus sfrutta per legarsi al recettore ACE-2 delle cellule umane, rompere la parete cellulare, riversare l'RNA virale all'interno e avviare il processo di replicazione, che è alla base dell'infezione (chiamata COVID-19). Per fare un confronto, labrasiliana P.1 (Variant of Concern 202101/02 – 20J / 501Y.V3) ha 18 mutazioni in totale di cui dieci sulla proteina S, mentre la ...